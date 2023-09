The Crew Motorfest sort aujourd’hui

On ne peut pas dire que The Crew Motorfest ait enthousiasmé nos confrères. Pour le moment, très peu de tests sont tombés et les avis sont plutôt mitigés . Le jeu sort pourtant aujourd’hui, mais il sera quand même possible de pouvoir vous faire votre propre avis, car Ubisoft vous propose du 14 au 17 septembre de pouvoir essayer gratuitement le titre pendant cinq petites heures Cela ne vous donnera aucun aperçu du jeu sur la durée, mais ça pourrait être un bon exercice de votre résistance aux bugs supposés. Aussi, The Crew Motorfest pourrait être une alternative pour les joueurs PlayStation qui ne sont pas sur l’environnement Xbox et qui ne peuvent donc pas mettre la main sur Forza Horizon 5 , qui resterait pour le moment la référence du genre.