TGA 2021 : Thirsty Suitors

Comment décrire Thirsty Suitors en quelques mots ? C'est Scott Pilgrim au féminin et version Bollywood. On y incarne Jala qui doit affronter ses ex en étant aidée par sa mère qui ne manque pas une occasion de la prendre de haut.Si je vous dis qu'en plus il y a du skateboard et de la cuisine, on tient déjà le jeu de l'année 2022. Forcément c'est publié par Annapurna Interactive et c'est développé par Outerloop Games a qui on doit Falcon Age