TGA 2021 : Elden Ring nous dévoile son histoire

PS : La censure et la froussardise ayant frappé la vidéo officielle, on vous renvoie vers celle de GameSpot encore visible sans avoir à dévoiler votre âge à Google.

Non, bien sûr que non. Vous y avez cru ? Depuis quand un Souls-like aurait une histoire compréhensible par le commun des mortels ? Mais au moins ça fait une nouvelle occasion pour From Software de vous montrer des cinématiques du jeu au lieu de phases de gameplay.Et puis ça fait patienter en attendant le 25 février 2022, car tous ceux qui ont essayé le jeu lors des 4 jours de "network-test" semblent en être ressortis conquis, à commencer par le spécialiste mondial des Souls, VaatiVidya ou Exserv, notre spécialiste FR à nous