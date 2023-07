Tencent envahit la Pologne

Lentement mais surement, Tencent continue de racheter des studios occidentaux. Cette fois-ci c'est au tour de Techland. Le géant chinois est devenu l'actionnaire majoritaire du développeur de Dying Light. Techland conservera (dans l'immédiat) ses propriétés intellectuelles et son indépendance éditoriale. Techland bosse actuellement sur un JDR mediéval fantastique et rêve de transformer Dying Light en "l'expérience zombie ultime qui repousserait les limites des modes solo et multi à tout autre niveau". Oui ça ne veut rien dire mais ça fait bien sur le papier.