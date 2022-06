On vous fera peut-être un petit best-of des meilleures démos "E3" à télécharger sur Steam si on trouve le temps, mais au cas où on ne le ferait pas (ce qui sera sûrement le cas, ne nous leurrons pas), il n'y en a de toute façon qu'une seule à retenir : celle de Selaco , l'incroyable FPS rétro au doux fumet de F.E.A.R. tournant sur le moteur GZdoom trafiqué jusqu'au trognon. Chopez ça sans tarder , ça vous fera passer une bonne soirée.