Les développeurs chez Valve , qui font partie des champions dans la catégorie "annonce surprise" ont fait fort, puisque c’est via un billet de blog qu’ils annoncent une prochaine grosse mise à jour l'été prochain pour Team Fortress 2 . Le jeu est sorti en 2007 tout de même, mais il reste un monument, il rencontre toujours une bonne fréquentation qui ferait pâlir certains AAA sortis récemment. D’ailleurs il avait reçu une mise à jour légère l'été dernier avec de nouveaux objets, alors que d'autres arrivés depuis peu devront pourtant bientôt devoir faire leurs adieux Néanmoins, la prochaine fournée contiendra non seulement de nouveaux objets, mais également des cartes, des provocations, des effets de qualité inhabituelle, des peintures de guerre et même du contenu du Steam Workshop « Ce qui signifie que nous avons besoin [de] VOTRE contenu [...] Alors mettez-vous au travail ! ». Bien évidemment l'invective est sur le ton de l'humour, mais concernant la teneur, c'est du sérieux. Une nouvelle qui ravira donc les aficionados de chapeaux.