Team Fortress 2 Classic est sorti

Valorant, Overwatch, Hyper Scape... Tout cela c'est bien mignon mais il est temps de revenir aux sources ou plutôt au moteur Source : Team Fortress 2. Et je ne parle pas de la version moderne gavé de chapeaux et de bots . Je parle de la version classique à son sommet avant son passage en free-to-play. En attendant que Valve fasse comme Blizzard avec WoW et sorte une version Vanilla, vous pouvez vous rabattre sur TF2 Classic La 2.0 de ce mod vient de sortir et elle contient plein de belles choses à commencer par les modes de jeu de la version d'origine (Capture the Flag, Special Delivery, VIP, Domination, Four Teams...) et tout ce qu'il faut comme flingues et cartes. Le mode Deathmatch par contre fera l'objet d'un mod à part appelé Team Deathmatch Classic. Le tout se télécharge sur le site officiel et nécessite d'installer le Source SDK Base 2013 Multiplayer dans Steam.