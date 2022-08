Tchia of the Wild

Repoussé il y a quelques mois au début d'année prochaine, le charmant Tchia a droit aujourd'hui à une longue vidéo nous présentant son gameplay, commentée par le game director Phil Crifo. Il ne fait pas de doute que le studio Awaceb a beaucoup aimé Breath of the Wild, mais leur jeu ne se limitera pas à de la grimpette libre et à des vols en paravoile (avec une jauge d'endurance qui se vide) puisqu'il sera également possible de prendre possession des animaux mais aussi de certains objets, exactement comme dans le Prey d'Arkane mais en plus mignon. Nouvelle-Calédonie oblige, les fonds marins joueront un rôle très important, et enfin il sera possible de jouer du ukulélé. Finalement, le seul gros nuage tout noir dans un ciel autement parfaitement dégagé, c'est que le jeu sortira exclusivement sur l'EGS sur PC, en plus des versions PS4 et PS5.