Tchia : à vos souhaits, disponible sur Steam en mars 2024

Ah, Tchia , ce jeu d'aventure et d'exploration développé par Awaceb se déroulant dans un monde ouvert inspiré de la Nouvelle-Calédonie, avec une petite touche de magie, était jusqu'ici une exclusivité d'Epic Games Store et de PlayStation. L'injustice va être réparée, du moins sur ordinateur, puisque le titre est désormais attendu sur Steam pour le mois de mars 2024 Dans Tchia, rappelons que l'on peut contrôler les esprits des animaux, se transformer en différentes créatures, et explorer une île tropicale magnifique. Quelques nouveautés concernant le gameplay et les cosmétiques, entre autres, seront également de la partie.