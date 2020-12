Super Meat Boy Forever est enfin sorti

On l'avait presque oublié au milieu de tout ce tintamarre de fin d'année, et pourtant il est là. Notre Père Noël à tous, notre bout de viande préféré, SUPER MEAT BOY FOREVER ! (*Grosse musique de Rock en fond*). La Team Meat (séparée de Mc Millen pour cet opus) nous livre 7200 niveaux différents, une histoire plus poussée et de la mort à chaque seconde.On reste un poil dubitatif devant l'aspect course contre la montre du titre et quelques options d'ergonomie aux abonnés absents. Si la course automatique de notre personnage a de quoi dérouter, on vous dira bien vite qu'on en pense dans un test d'ici peu. Disponible dès à présent sur l'Epic Game Store au prix doux de 15,99€ (Et 5,99€ si vous utilisez le bon d'achat de 10€), on est pour le moment dans la joie de retrouver un titre qui a le courage de prendre de bonnes distances vis-à-vis de son aîné et tenter une nouvelle approche à la plate-forme 2D.