Street Fighter 6 dévoile Mai Shiranui

Comme annoncé, Capcom vient de présenter un nouveau personnage pour la seconde saison de Street Fighter 6 . Sans surprise, on retrouve la merveilleuse Mai Shiranui, personnage emblématique SNK, qui a cassé quelques dents à coups d'eventails dans les séries Fatal Fury et The King of Fighters. Néanmoins, ce ne sera pas une première pour elle (d'être présente dans un jeu Capcom) puisqu'elle a déjà combattu dans quelques Capcom vs. SNK.Sa manière de combattre ne change pas, à savoir qu'elle peut lancer ses éventails, et même les mettre en feu, ou péter des dents avec son attaque Hissatsu Shinobi Bachi, qu'elle peut même charger. Du classique quand on a l'habitude des jeux de bagarre SNK, mais du classique qui colle très bien avec Street Fighter 6, apportant notamment quelques nouveaux mouvements et attaques : balancer une rafale d'éventails, mais aussi le Kagerou no Mai, technique s'occupant de renforcer ses cinq prochains coups spéciaux, ou encore une technique de feu s'obtenant contre une barre de super.Jeu de combat oblige, Mai pourra porter plusieurs tenues. Par défaut, elle aura sa robe rouge, mais elle pourra aussi porter sa tenu de Fatal Fury: City of the Wolves . Mais pour cela, il faudra faire ce qu'il faut pour remplir sa jauge d'amitié dans le mode World Tour (le mode solo), ou alors passer à la caisse et la boutique du jeu. Côté planning, Mai sera disponible dès le 5 février. Elle fait suite aux arrivées de M. Bison et Terry Bogard, en attendant qu'Elena arrive au printemps, qui ravira les fans de Street Fighter III.