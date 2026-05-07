ACTU
Stranger Than Heaver : Like Like A Dragon
par CBL, email @CBL_Factor
Sega a pondu une vidéo de 30 minutes présentant l'univers, les personnages et le gameplay de Stranger Than Heaven. On incarnera Makoto DaiTO, né aux US de père américain et de mère japonaise qui embarque dans un bateau pour le Japon. Il y fera la connaissance de Yu ShinJO qui deviendra son ami et rival. Le jeu racontera en partie la création du Tojo Clan, le clan de Yakuzas dont sont membres Kazuma Kiryu, Goro Majima et Ichiban Kasuga, les héros de la série Yakuza/Like A Dragon.
5 villes/époques seront jouables : Fukuoka en 1915, Hiroshima en 1929, Osaka en 1943, Shizuoka en 1951 et Tokyo en 1965. Forcément pour Tokyo, c'est le quartier de Kamurocho qui a été choisi. Le gameplay sera pourtant assez différent des Like A Dragon sur deux points : les combats et la musique. Pour les combats, on contrôlera chaque bras et jambe indépendamment via un bouton dédié. Ca permet par exemple de bloquer avec un bras et de frapper avec l'autre.
Makoto est un musicien dans l'âme et on devra gérer une série de boites de nuit en devant recruter des artistes et former des groupes. Makoto pourra même composer ses propres morceaux en fonction de ce qu'il entend et la bande son devrait proposer une grande variété de styles. Snoop Dogg sera d'ailleurs au casting du jeu. Le tout semble assez fou mais n'a toujours pas de date de sortie à part un vague "hiver 2026" sur PC et consoles.
5 villes/époques seront jouables : Fukuoka en 1915, Hiroshima en 1929, Osaka en 1943, Shizuoka en 1951 et Tokyo en 1965. Forcément pour Tokyo, c'est le quartier de Kamurocho qui a été choisi. Le gameplay sera pourtant assez différent des Like A Dragon sur deux points : les combats et la musique. Pour les combats, on contrôlera chaque bras et jambe indépendamment via un bouton dédié. Ca permet par exemple de bloquer avec un bras et de frapper avec l'autre.
Makoto est un musicien dans l'âme et on devra gérer une série de boites de nuit en devant recruter des artistes et former des groupes. Makoto pourra même composer ses propres morceaux en fonction de ce qu'il entend et la bande son devrait proposer une grande variété de styles. Snoop Dogg sera d'ailleurs au casting du jeu. Le tout semble assez fou mais n'a toujours pas de date de sortie à part un vague "hiver 2026" sur PC et consoles.