SteamGrid, est-ce que tu baises ?

Une des meilleures fonctionnalités de Steam est la possibilité d'ajouter des jeux non-Steam à sa bibliothèque. En plus d'unifier sa ludothèque au sein d'une même interface, cela permet d'ajouter aux jeux en question les fonctionnalités de Steam comme le Remote Play Together. C'est limite vital sur le Steam Deck car ça permet d'utiliser facilement Proton afin de lancer les jeux qui n'ont pas de version Linux.Afin d'embellir les choses et de s'y retrouver plus facilement, on peut modifier la vignette des jeux en question et plutôt que de les créer soi-même, on peut aller piocher les images en question chez SteamGridDB qui permet à tout un chacun d'uploader ses vignettes. Certaines sont créées de toute pièce par des fans et d'autres sont carrément les jaquettes officielles. Dans le deuxième cas, Nintendo n'est pas du tout fan de la pratique et a demandé aux admins du site de retirer des douzaines de vignettes provenant de jeux Switch comme Pokémon Ecarlate, Splatoon 3, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et Xenoblade Chronicles 3.​Comme toujours, le petit artisan de Kyoto est dans son droit de se comporter comme un connard. Mais SteamGridDB n'héberge pas d'émulateurs ou de ROMs. Les mêmes images sont présentes sur des milliers de sites web . SteamGridDB ne vend aucun abonnement et ne comporte même pas de pubs. Mais dans l'esprit tordu des avocats de Nintendo, héberger des jaquettes officielles et retaillées pour Steam doit revenir à encourager le piratage. Pourtant on vous garantit qu'il n'y a pas une seule personne dans le monde qui se dise : "Oh non ! Je ne peux pas télécharger la vignette officielle de Pokémon Eclaté De Bugs sur SteamGridDB ! Comment je vais faire tourner ma ROM maintenant ?".C'est de la mesquinerie pur et simple. Il n'y a pas un centime de gagné dans cette affaire. Vu le tarif horaire des avocats, il y a même surement un bon paquet de pognon perdu. Nintendo US a beau avoir Bowser à sa tête , on a plus l'impression que la boite est dirigée par Wario.