Steam Deck : Valve passe la troisième

Bonne nouvelle ! Valve a réussi à augmenter drastiquement les quotas de production du Steam Deck. La conséquence est qu'une partie des gens qui devaient recevoir leur console au quatrième trimestre la recevront durant ce trimestre et que tout le monde devrait recevoir sa console avant la fin de l'année y compris ceux qui la commandent dès maintenant.Pendant ce temps Linus et son équipe ont modifié un Deck pour ajouter un ventirad, remplacer le SSD par un modèle comportant 2 To et remplacer les sticks de base par des sticks à effet Hall en provenance de GuliKit . La rédaction de Factor ne va pas s'amuser à faire ce genre de choses mais si vous avez des questions sur la bête, n'hésitez pas : plusieurs d'entre nous ont déjà la console et pas mal d'heures au compteur.