Steam Deck : premier état des lieux

C'est aujourd'hui que Valve envoie les premiers mails de confirmation aux acheteurs de son Steam Deck (vous n'êtes probablement pas concernés, mais au cas où, vérifiez vos mails, vous avez trois jours pour valider votre commande) et c'est du coup aussi aujourd'hui que l'embargo est levé pour les reviews non encadrées de la machine.On retrouve les mêmes clients qu'il y a quelques semaines : Gamers Nexus LTT , mais aussi Digital Foundry ou IGN . Et après quelques heures passées à regarder ces vidéos, on a l'impression de repartir pas beaucoup plus informés qu'avant. Globalement, tous les tests sont d'accord sur le fait que le hardware est à la hauteur, bien fini, confortable à utiliser, et ne présente pas de défaut majeur, à part les boutons à l'arrière de la machine pas forcément très accessibles (ou trop accessibles, c'est au choix) ni très agréables à cliquer. Les sticks sont bons, les boutons de face et gâchettes également, le D-pad fait le taf.Pour ce qui est de la batterie, il n'y a pas de miracle à attendre, mais rien de scandaleux non plus : oui, si vous jouez à un gros jeux avec tous les détails au max et le framerate débloqué, vous allez vider la batterie plus vite qu'une boite de jeu vidéo annule ses partenariats NFT après les avoir annoncés - notez que cette analogie ne fonctionne pas si on prend le cas d'Ubisoft. Mais si vous vous montrez raisonnables (par exemple, si vous n'arrivez pas à taper les 60 FPS, ça ne sert pas à grand chose de laisser le framerate faire sa vie pour avoir un jeu qui tourne à 45 avec un frame pacing dégueulasse, autant le bloquer à 30 d'autant que la limitation via l'OS semble très bien fonctionner), vous aurez quelques heures de jeu devant vous.Niveau perfs en jeux, c'est là qu'on commence à être un peu plus dans le flou. De tous les liens postés au-dessus, c'est chez DF que vous aurez le plus d'infos. Globalement, et en simplifiant un peu, on se retrouve avec quelque chose de comparable à une "PS4 portable" avec tous les jeux testés capables de tenir leurs 30 FPS avec un niveau de détails raisonnable, et même pour certains d'atteindre les 60, mais en 720p/800p. On notera que tous ces tests ont été faits en résolution native, et ne prennent donc pas en compte les potentiels bénéfices d'un petit FSR léger. Dans l'ensemble ça reste assez impressionant d'arriver à un tel rendu pour une petite puce bouffant à peine 15W, le moindre combo CPU+GPU d'un PC de bureau même le plus faiblard consomment au moins 10 ou 20 fois plus. Pour les curieux, The Phawx a également testé l'émulation PS3 et Switch : n'espérez pas de miracle, les jeux PS3 légers sont tout juste passables, et c'est encore pire pour la Switch. Il s'agit toutefois d'émulateurs relativement récents et loin d'être au top de l'optimisation (Yuzu, l'un des deux émulateurs Switch, n'a pas encore basculé sur Vulkan et utilise toujours OpenGL), donc il ne faut pas encore perdre espoir, mais si c'était votre seule motivation pour acheter le Deck, il va peut-être falloir revoir vos plans.Niveau software en général, c'est encore plus le flou, mais ce n'est pas vraiment la faute des testeurs. Ils sont tous d'accord pour le dire : la partie logicielle du Deck est encore un vaste chantier, Valve poussant des updates quotidiennes de son OS, parfois plusieurs fois par jour. Niveau compatibilité des jeux, on est encore assez loin du "jouez à tous les jeux de votre bibliothèque Steam" promis par Valve, sans même parler des jeux en dehors de l'écosystème Steam. L'interface Steam OS 3.0 est plutôt bien faite mais manque encore de finition, et souffre parfois de quelques incohérences. Il est par exemple impossible de trouver rapidement la partie de la boutique dédiée aux jeux "Vérifiés". Du coup, les premiers clients risquent de faire un peu office de bêta testeurs payants : c'était à craindre, on espère pour eux qu'ils en ont conscience, et on espère encore plus que Valve va assurer sur le suivi de la partie logicielle.Au final, ce qu'on peut retenir de ces reviews, c'est que si vous avez réservé un exemplaire du Deck mais devez encore attendre quelques semaines ou mois pour pouvoir en valider la commande, ce n'est peut-être pas plus mal car vous n'aurez pas à essuyer les plâtres d'une partie software pas encore tout à fait cuite. Le matériel au moins semble réussi, et c'est une bonne nouvelle car aucune mise à jour logicielle n'aurait pu venir en aide à un hardware fondamentalement mal conçu.Enfin, pour accompagner le lancement du Deck, Valve va sortir un nouveau jeu, ou plutôt une petite "expérience interactive" à découvrir sur sa portable. Intitulée Aperture Desk Job , celle-ci vous permettra de découvrir le Deck et ses fonctionnalités de manière amusante dans l'univers de Portal. Ca sera dispo le 1er mars, techniquement accessible ailleurs que sur le Deck même si ça aura sûrement moins de charme, et ça sera gratuit.