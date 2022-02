Steam Deck : la dernière ligne droite

Les influenceurs ( petits et gros ) ont réçu leur Steam Deck mais il faudra attendre la fin du NDA pour avoir leur avis. Ils devraient répondre à toutes nos questions (performances, durée de vie de la batterie, temps de réponse, temps de chargement...) afin d'avoir un avis éclairé avant de passer à la caisse.En attendant, les ingénieurs de Valve bossent dur et ont ajouté une fonctionnalité à Steam appelée Dynamic Cloud Sync . Normalement Steam synchronise vos sauvegardes avec le cloud une fois que vous avez quitté le jeu mais avec Dynamic Cloud Sync vos sauvegardes seront synchronisées quand le Steam Deck se met en veille afin de pouvoir reprendre la partie sur une autre machine sans avoir à quitter le jeu. Il y a cependant un coût léger : les développeurs doivent mettre à jour leur jeu pour supporter la nouvelle API.Valve bosse aussi sur l'interface de Steam en mettant en avant des informations pratiques comme afficher l'espace disque requis pour un jeu avant de cliquer sur le bouton "Installer" ou indiquer si les sauvegardes d'un jeu sont synchro ou non. Vous pouvez voir le tout en action en optant pour la version beta de Steam. Valve a aussi commencé à mettre à jour ses propres jeux comme Half-Life 2 pour avoir une interface plus lisible sur le Deck. Enfin le FSR d'AMD sera ajouté directement dans SteamOS afin d'en profiter dans les jeux qui ne le supportent pas directement.