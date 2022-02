Steam Deck : l’iFixette

La batterie est collée et très difficilement accessible, alors que l’on sait pertinemment qu’elle sera l’un des premiers composant à se détériorer.

Le port USB-C, directement soudé sur la carte mère, est un point de défaillance unique, il suffit d’un branchement un peu trop vigoureux pour que votre deck se transforme en presse papier.

À quelques jours de la sortie, on nous annonce qu’iFixit deviendra l’un des revendeurs officiels de pièces détachées pour le Deck et les équipements VR de Valve. Après un démontage méticuleux , iFixit donne une note de 7 sur 10 à la réparabilité du Deck.Si la répartition des composants sur différents PCB et le besoin d’un seul tournevis cruciforme ont conquis, de gros points noirs sont tout de même présents :