Steam, à fond dans l'IA mais pas trop

La génération de contenu par IA a le vent en poupe, au point que même les acteurs historiques du marché de l'image s'y mettent comme Getty Images ou que d'autres en incorporent "à l'insu de leur plein gré" dans leur marketing comme Wacom . C'est balot. Mais l'IA risque tout autant de débouler dans notre média numérique préféré et Steam vient par un petit communiqué de dire quelles vont être ses mesures face à l'arrivée de l'IA dans les jeux.D'après ce communiqué, Steam a en effet réfléchi à l'intégration de contenu généré par IA et aux implications que cela pourrait avoir et a décidé de prendre quelques mesures.En premier lieux, le formulaire de soumission d'un jeu pour publication sur Steam se verra adjoindre une section sur l'utilisation de l'IA dans son contenu. Un contenu qu'il sépare en deux catégorie :- celui généré en amont (textures, code, sons générés par IA) qui sera étudié comme tout contenu actuel de jeu pour vérifier qu'il ne contienne pas de propriétés déposés ou autres contenu non autorisé- celui généré directement par le jeu, qui lui sera difficilement étudiable et dont les studios devront alors indiquer les gardes-fous mis en place pour éviter tout débordement sur des sujets qui fâchent.Si le jeu est publié, ces informations devraient également être affichées sur la page du jeu afin d'informer les utilisateur de ce contenu "pas humain".Si le contenu en amont est vérifiable avec suffisamment de temps, on ne voit vraiment pas comment ils pourront avoir la moindre idée de ce que le jeu va générer, tout comme actuellement avec les jeux générant aléatoirement des noms et produisant des "dikhorsse" ou autre "cualair". Ils en sont plus ou moins conscients et c'est pourquoi ils ont ajouté un "nouveau système" à la surcouche en jeu de Steam qui permettra de signaler tout contenu potentiellement créé par une IA (#balancetonIA) et qui ne serait pas conforme à l'éthique et aux bonnes moeurs, comme tout contenu non IA donc. Je viens de regarder et pour le moment, je n'ai pas vu ce bouton, mais je ne doute pas que ça va venir.Dernier point mais qui aura de l'importance pour une certaine frange de notre lectorat : Il y a quand même une catégorie de contenu généré par IA qui ne sera pas publiée sur Steam et c'est le "contenu pour adulte à caractère sexuel généré par IA". Et là, c'est promis, vous ne verrez pas de ça sur Steam. Non, non, bien sûr.