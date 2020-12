Statententen Statententen Statententen (hymne d'Halo)

Joseph Staten n'est pas un mélange entre un dictateur géorgien et un acteur anglais. C'est un des piliers de la licence Halo vu qu'il a été scénariste sur les trois premiers opus. C'est aussi l'auteur de Contact Harvest, un bouquin dans l'univers d'Halo qui a cartonné niveau ventes et qui a reçu des critiques assez favorables. Enfin c'était le Creative Director de ODST.Il a quitté Bungie en Septembre 2013 pour rejoindre peu après Microsoft Game Studios en tant que Creative Director sur les gros jeux du studio comme ReCore, Quantum Break, Sunset Overdrive ou Crackdown 3. Suite à la débacle Halo Infinite , il a été catapulté Creative Director sur le jeu. SI je vous raconte tout cela c'est qu'il vient de poster un long message sur le blog officiel du jeu annonçant que le jeu sortira l'automne prochain. D'autres membres de l'équipe expliquent dans le même article à quel point ils sont fans d'Halo et ce qu'ils font pour rendre le jeu un peu plus sexy.