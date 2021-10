State of Play : ce qu'il fallait en retenir

On ne va pas se fatiguer à faire un beau résumé du State of Play spécial éditeurs tiers qui vient de se terminer, parce que notre temps est trop précieux pour ça, tout comme le votre d'ailleurs. La première des deux infos à retenir, c'est que l'excellent Death's Door d'Acid Nerve arrivera sur PS4 et PS5 (et Switch, mais ça Sony s'est bien gardé de le dire, allez savoir pourquoi) le 23 novembre. La seconde, c'est que Little Devil Inside est toujours vivant. Si ça ne vous dit rien, on vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu du studio coréen Neostream, kickstarté en 2015 et avec une date de sortie prévue à l'époque pour 2016 . Visiblement, quelque chose s'est mal passé en cours de route, mais après des années de silence, on apprend que le jeu sortira finalement en 2022. Peut-être. Ce qui n'a en revanche pas changé, c'est qu'il est toujours aussi charmant, même si on craint un peu d'avoir à faire à un pur "jeu d'artistes" aussi beau qu'il est creux.