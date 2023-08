Starfield : à fond dans le FSR mais pas trop

Bethesda ayant un partenariat avec AMD pour Stafield, le jeu ne supportera que le FSR à sa sortie. Mais comme Starfield repose sur le même moteur que les précédents jeux Bethesda, il ne devrait pas être trop dur d'ajouter le support du DLSS via un mod. Un moddeur comptait bosser sur le sujet dès la sortie du jeu mais Bethesda a décidé d'accélérer les choses en lui envoyant une version presse . Au passage le jeu est déjà entre les mains d'hommes-sandwich et de quelques journalistes sérieux et les premiers tests devraient tomber le 31 août.