Star Wars Tales from the Galaxys Edge nous attend au bar

​Annoncé en fin mai dernier, Star Wars: Tales from the Galaxys Edge revient avec bien plus d'informations. Un peu plus ambitieux pour ce nouveau projet, le studio ILMxLAB nous livre une vidéo, composée de pas mal d'artworks, quelques phases in game mais en version beta, et des interviews.On y apprend notamment que l'on incarnera un technicien réparateur de droïdes, qui s'est écrasé sur Batuu après une attaque de pirates. De fil en aiguille, nous partirons à l'aventure à la périphérie de l'avant-poste de Black Spire, où il sera question de visiter d'autres lieux, comme la cantine de Seezelslak. Si le scénario ne vend pas spécialement du rêve, le dépaysement sera néanmoins total !Concernant le doublage des personnages, ILMxLAB a appelé deux noms bien connus, à savoir Bobby Monyihan (Saturday Night Live, Star Wars Resistance et Star Wars : The Clone Wars) et Debra Wilson (MAD TV et Star Wars Jedi : Fallen Order) . Le premier doublera un barman d'Azumel nommé Seezelslak. Il s'agira d'un personnage important, tout comme le bar, puisque c'est là que l'on trouvera nos quêtes. Quant à Debra Wilson, elle campera le rôle de Tara Rashin, une pirate Quarren qui ne va pas falloir trop chauffer. Et comme on cherchera la même chose, on risque de croiser Tara assez souvent, comme une sorte de boss récurent.En parlant de combat, le studio nous apprend qu'on n'affrontera pas que Tara, mais aussi d'autres personnages provenant du Guavian Death Gang, d'où l'uniforme rouge. Dommage que les informations soient si maigres, il faudra probablement attendre encore quelques mois avant d'en savoir plus. Néanmoins, on sait déjà que l'on pourra se balader (librement ?), dans les environs de l'avant-poste de Black Spire, à la Cantina, ou même dans Batuu, avec quelques porgs ici et là.Enfin, et c'est là que la mauvaise nouvelle arrive, Tales From The Galaxy's Edge est prévu pour une sortie vers la fin de l'année 2020, et pour l'instant uniquement sur Oculus Quest . Exit l'Oculus Rift et Rift S pour le moment, ce qui est tout de même un peu dommage.