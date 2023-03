Star Citizen persiste et saigne

L'Alpha 3.18 de Star Citizen est tombée vendredi et c'est selon RSI/CIG "la plus grosse mise à jour à ce jour" et qu'elle "contient la clé d'un vrai univers persistant". C'est ce qu'appelle CIG le "Persistent Entity Streaming" à savoir le fait que les serveurs sauvegardent dans une base de données la position et l'état de tous les objets du jeu et communiquent ces informations aux différents clients (les joueurs). En théorie c'est beau.En pratique les serveurs se sont cassés la gueule peu après la mise à jour et ne sont toujours pas totalement rétablis . On ne sait pas si c'est la faute du "Persistent Entity Streaming" mais ça sent le truc testé à petite échelle qui n'a pas tenu la charge. Les joueurs qui sont arrivés à se connecter ont fait face à un festival de bugs assez dingue avec obites vides , des PNJs qui partent littéralement en vrille , des ascenseurs spatiaux involontaires , des vaisseaux qui disparaissent ou qui apparaissent sans portes ni sièges et des interfaces qui déconnent Cette mise à jour pose aussi la première pierre de la mise à jour du moteur 3D qui à terme utilisera l'API Vulkan. Le nombre de bugs n'est pas tellement étonnant vu la quantité de choses ajoutéés mais pas mal de fonctionnalités ou mécaniques précédemment implémentés semblent déconner à plein tubes tandis que de nouvelles sont introduites. Même si le jeu est toujours en alpha, ce genre de régression est assez inquiétant surtout après 10 ans de développement.