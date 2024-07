Star Citizen : CIG perd un procès pour discrimination

Nous connaissions déjà la propension du studio derrière Star Citizen, Cloud Imperium Games , à exploiter ses fidèles fanboys avec grand zèle. Cependant, nous ne soupçonnions pas qu'ils seraient capables de licencier sans la moindre compassion un employé handicapé. Ces deux comportements doivent être probablement liés. C'est ainsi que CIG a été récemment condamné à verser 35 000 dollars à Paul Ah-Thion, un programmeur handicapé, suite à des accusations de discrimination. Ah-Thion avait demandé à travailler de manière permanente depuis son domicile en raison de son handicap, mais ses demandes ont été rejetées par CIG, ce qui a finalement conduit à son licenciement en 2022.Initialement employé à Wilmslow, son bureau a fermé pendant la pandémie, forçant le personnel à passer au télétravail. Lorsque la société a déménagé à Manchester, Ah-Thion a demandé à continuer à travailler à distance de manière permanente, une requête qui lui a été refusée.Lors du procès, CIG a argumenté qu'Ah-Thion n'avait pas rempli ses obligations professionnelles en travaillant depuis chez lui, notamment en ce qui concerne la formation de nouveaux employés. Cependant, le tribunal a conclu que le défendeur avait agi de manière discriminatoire en refusant de mettre en place des mesures d'adaptation raisonnables pour accommoder Ah-Thion, en contravention avec ses obligations légales. Cette décision survient dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo intensifie ses efforts pour rendre les jeux et les environnements de travail plus accessibles.Parallèlement, malgré ses douze années de développement, Star Citizen ne possède toujours pas de date de sortie concrète pour sa version 1.0. Toutefois, de nouvelles promesses (qui n'engagent que les plus crédules qui y croient) de feuille de route vers la sortie du jeu ont été émises par Chris Roberts et son équipe.