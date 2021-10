Star Citizen a neuf ans

Le 10 octobre, Star Citizen a fêté ses 9 ans depuis l'annonce du jeu durant la GDC 2012. Cette anniversaire a été fêté durant le téléthon annuel, la CitizenCon. Comme chaque année, RSI/CIG a présenté les choses à venir. On a vu beaucoup de monde parler mais on n'a pas beaucoup vu de gameplay.Voici un petit récap' rapide de ce qui a été montré:Le gameplay n'était pas le seul grand absent de cette CitizenCon. Squadron 42 , le mode solo, n'a même pas été mentionné. Mais surtout RSI/CIG n'a pas annoncé la moindre date pour quoi que ce soit. La feuille de route officielle s'arrête toujours au deuxième trimestre 2022 et les fonctionnalités annoncées ne sont pas même garanties ("tentative"). Mais Chris Roberts a sorti l'excuse de "C'est la faute à Covid" alors tout va bien. Star Citizen approche les 400 millions de dollars de dons et RSI/CIG compte désormais 720 développeurs.