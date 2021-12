Il y a trois ans, on vous disait qu'une version Ultra Deluxe de The Stanley Parable allait sortir en 2019. Mais il ne faut jamais faire confiance aux créateurs de jeux vidéo. C'est d'ailleurs le narrateur de Stanley qui vous le dit dans la nouvelle vidéo du jeu annonçant que le jeu va sortir pour de bon début 2022 . L'alcool et le temps ayant effacé une bonne partie du jeu de ma mémoire, je replongerai dedans avec plaisir.