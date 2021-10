Squad Game

Chez DC, on a un business plan en béton armé pour 2022 : sortir deux AAA dans le même univers qui se feront concurrence. Gotham Knights proposera à deux joueurs en co-op d'affronter la Court Of Owls dans un monde ouvert situé à Gotham City. Sucide Squad: Kill The Justice League proposera à quatre joueurs en co-op d'affronter la Justice League dans un monde ouvert situé à Metropolis.Le premier (développé par Warner Bros Montreal ) proposera une ambiance sombre et sérieuse et sortira sur l'ancienne génération de consoles ainsi que la nouvelle (et PC). Le second (développé par Rocksteady Studios ) sera plus déconne et sortira uniquement sur PS5, XSeX et PC. Plutôt que de montrer du vrai gameplay, DC a choisi de diffuser deux bandes-annonces présentant l'histoire des jeux.