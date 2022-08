Spider-Man s'invite sur Deck

La version PC de Marvel's Spider-Man Remastered sort dans 2 jours sur Steam et supportera toutes les techniques modernes : écrans larges et ultra-larges, ray-tracing, DLSS, DLAA et même le FSR 2.0. Les grands journalistes ont pu mettre la main sur une version presque finale et le portage semble réussi. Seul le ray-tracing semble super gourmand et demande 10 Go de mémoire vidéo si vous choisissez le niveau de détails "très haut". Comme la version console, le jeu comporte un mode photo afin d'abreuver Slice de vos créations.Mais la bonne surprise est que le jeu est déjà "Verified" sur Steam Deck et qu'il tourne admirablement sur la console portable de Valve. Par contre de base le jeu utilise le TDP maximum de la console (27W) donc tue la batterie en 90 minutes. En réduisant le niveau de détails, activant le FSR et en bloquant le framerate à 30 FPS, le jeu ne consomme que 20W. En mode console de salon, le Steam Deck fait tourner le jeu en 1080p sans jamais tomber en-dessous des 30 FPS. A noter que la pseudo-suite Marvel's Spider-Man: Miles Morales sortira plus tard cette année.