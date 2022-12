Spider-Man 2 daté

Au détour d'un petit post de blog détaillant les quelques grosses sorties à venir sur PS5 l'année prochaine (parmi lesquelles le remake de Resident Evil 4 FF XVI ou encore Forspoken - et pour ce dernier ils n'ont pas même pas l'air de faire de l'ironie), on apprend que Spider-Man 2 sortira à l'automne prochain et sera donc très certainement le gros jeu de fin d'année de Sony, qui nous proposera d'incarner Peter Parker et Miles Morales. On se demande comment Insomniac fait pour enchainer les jeux à un tel rythme (ça sera déjà leur quatrième sur PS5 après le remaster du premier Spider-Man Miles Morales et le dernier Ratchet & Clank ) mais il faut croire que le nom du studio vient bien de quelque part.