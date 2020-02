Space Channel 5 revient! En VR!

Il fait un temps pourri, votre train est en retard et vous n'avez pas de rencard pour la Saint-Valentin et même si en public vous prétendez que c'est une fête commerciale débile en privé la pression sociale vous ronge. Rassurez-vous : on a de quoi vous remonter le moral avec une bande-annonce de Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! Oui, le point d'exclamation fait partie du titre.Comme son nom l'indique, c'est une version VR du jeu culte de la Dreamcast réimaginé par Grounding Inc pour le compte de Sega. Il s'agit toujours d'incarner Ulala, reportrice de choc et de charme qui affronte une invasion alien. Il faudra donc bouger son petit corps en rythme et il y aura même un compteur de calories perdues. Le tout sortira le 25 Février sur PS VR puis plus tard sur Steam, Viveport et Oculus Quest.