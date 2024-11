Sony sur le point d'acquérir Kadokawa Corporation ?

On ne va pas se mentir, la PlayStation 5 est en grande forme et les affaires de Sony dans son ensemble fonctionnent tout aussi bien. Mais Sony Interactive Entertainment se doit de continuer de grossir petit à petit, notamment pour tenir la route sur le long terme face à un Microsoft qui a les poches pleines d'argent magique. Et selon Reuters , il semblerait que Sony Group Corp soit sur un énorme coup : une acquisition de Kadokawa Corporation . Alors oui, c'est probablement moins connu en occident qu'un Microsoft qui s'offre Activision Blizzard King, mais si Sony réussi son coup, cela peut avoir un énorme impact.​Doucement mais sûrement, Sony Interactive Entertainment fait grossir ses studios PlayStation Studios , en ajoutant ici et là quelques très bonnes acquisitions. On se souvient notamment de Insomniac Games en 2019 (Ratchet & Clank, Resistance, et Marvel's Spider-Man), Nixxes Software en 2021 (spécialisé dans les portages PC), Housemarque en 2021 (Super Stardust HD, Resogun et Returnal), Bluepoint Games en 2021 aussi (spécialisé dans les remasters comme Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus et Demon's Souls) ou encore Bungie en 2022 (Halo et Destiny).Tout ce beau monde permet à la PlayStation 5 d'être là où elle en est aujourd'hui, mais aussi à Sony d'avoir une belle présence sur PC.Mais le rachat possible de Kadokawa Corporation, groupe datant de 1945, mangeant un peu à tous les râteliers (mangas, animés, romans, light novels, magazines, jeux de rôles papier, jeux vidéo, etc), pourrait bien faire penchant la balance très violement du côté de Sony.Et les références sont très parlantes. Avec sa branche Kadokawa Dwango , le groupe possède par exemple le magazine Famitsu , mais aussi Niconico (le YouTube du Japon), ou encore le studio de jeux vidéo Spike Chunsoft (Pokémon Donjon Mystère, Danganronpa, Zero Escape ou encore Dragon Ball: Sparking! Zero). Directement sous le contrôle de Kadokawa, on retrouve depuis février 2024, le studio Acquire , connu notamment pour les séries Tenchu et Octopath Traveler, ou encore derrnièrement pour Mario et Luigi : L'Épopée fraternelle. Enfin, et là c'est encore un peu plus gros, sa filiale Kadokawa Shoten possède 69,66% de FromSoftware , responsable de le Darksoulisation du jeu vidéo, mais aussi de Elden Ring, Sekiro, évidemment la série des Dark Souls et Armored Core, et d'un paquet d'autres très bons jeux. Au passage, Sony Interactive Entertainment possède déjà 14,09% de FromSoftware, ça tombe bien tout ça.Bref, tout cela pour dire que d'après des sources très proches du dossier, Sony Group Corp serait en très bonne voie pour finaliser cette acquisition dans les semaines / mois à venir, même si les détails sont pour l'instant assez flous sur certains points, notamment sur l'avenir de Spike Chunsoft ou FromSoftware, qui pourraient très bien faire partie du groupe, tout en restant un peu plus indépendant et ne pas être dans les PlayStation Studios (même si honnêtement, j'ai comme un doute). Il ne reste plus qu'à patienter encore un peu, pour voir si cela se fera ou non.