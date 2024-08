Sony préfère le Tokyo Game Show 2024

Kenjirō Tsuda (Sam Porter Bridges)

Nana Mizuki (Fragile)

Daichi Miura (un chanteur)

Tomokazu Sugita (The Wandering MC)

Shion Wakayama (???)

Nicolas Winding Refn (Heartman)

En pleine Gamescom 2024 , Sony Interactive Entertainment confirme que leur vrai prochain rendez-vous se déroulera au Japon, au Tokyo Game Show 2024 , au Makuhari Messe de Chiba du 26 au 29 septembre. Pour l'instant, le planning global de Sony est encore un peu flou, mais on sait déjà que trois jeux seront très mis en avant, avec des bornes en veux-tu en voilà, des cadeaux, un PlayStation Presents et des invités.Cela commencera avec la présence d' Astro Bot , qui sera déjà sorti en exclusivité sur PS5 dès le 6 septembre. Et pour faire venir le public sur le jeu, Sony a prévu quelques machines à gaccha avec des t-shirts disponibles en quantité très limitée.Il sera entouré de pas moins de 40 bornes Monster Hunter Wilds , sur le stand PlayStation, sur les environ 150 bornes du jeu au total sur le salon, puisque Capcom sera aussi présent. L'occasion de grater un porte-clés et probablement d'autres trucs, mais aussi de se rendre compte du délire de cette licence au Japon.Enfin, Sony a prévu de mettre le paquet concernant Death Stranding 2 On The Beach , toujours en développément chez Kojima Productions , avec un PlayStation Presents ledimanche 29 septembre de 10h30 à 11h30 (donc 3h30 à 4h30 en France), avec la présence de tonton Kojima qui fait déjà sa promo sur Twitter en teasant les acteurs, actrices et chanteurs qui l'accompagneront sur scène :Tout cela sera diffusé sur le compte Youtube de PlayStation Japon ( par ici ) et très probablement aussi en résumé sur Factornews.