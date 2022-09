Sonic Frontiers la chasse

On reste toujours chez Sega mais pour des nouvelles un peu moins réjouissantes puisqu'il est l'heure de vous partager le trailer de Sonic Frontiers dévoilé à l'occasion du TGS. On a le sentiment que Sega n'essaye même plus, tant tout donne l'impression que ça a été monté à l'arrache sous Windows Movie Maker : des phases de jeu et des extraits de cutscenes choisis au pif, aucun bruitage, le tout posé sur un morceau de pop-rock quelconque sans rapport avec ce qui se passe à l'écran. Ils auraient au moins pu faire l'effort de mettre du Linkin Park.