a été payé pour

IGNa obtenu l'exclusivité de la couverture de Sonic Frontiers pour le mois de juin mais en attendant, Sega a posté une courte vidéo montrant du gameplay du jeu. On voit plein de rails non finis flottant en l'air donc on se demande si le jeu n'offrira pas la possibilité de construire son système de transport à la Death Stranding . Ou si tout simplement les concepteurs des niveaux étaient bourrés.