Slug, la librairie qui ne se traine pas

Il arrive, dans le monde du jeu vidéo comme ailleurs, que de petites innovations technologiques pointent le bout de leur nez pour occuper une niche que personne n'avait vraiment jugé bon de creuser. Je pense notamment à Bink , la librairie de compression vidéo, ou à SpeedTree , celle de génération d'arbres qui ont toutes deux soudain comblé un besoin autrefois plus ou moins bien géré par chaque studio.Mais en ce moment, la librairie qui monte qui monte, c'est Slug , une librairie de rendu GPU des textes, qui fait mieux que les autres pour rendre vos polices TTF sur une surface 3D. Le plus fort, c'est qu'elle est le produit d'un seul homme, Eric Lengyel , ex Naughty Dog, ex Apple et ex Sierra (ex-cusez du peu), qui devant la qualité du rendu des polices complètement aléatoire dans les jeux a décidé de se pencher sur le sujet. Bien lui en a pris puisqu'aujourd'hui, sa librairie vient d'être adoptée par Insomniac Games après avoir déjà convaincu tous les grands du secteur . Du coup, vous saurez désormais qui remercier la prochaine fois que vous verrez "Vous êtes mort" dans une superbe police rouge.