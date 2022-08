Skull & Bones & PC

On l'avait déjà oublié mais Skull & Bones , la blague au long cours d' Ubisoft , va enfin sortir début novembre après des années d'errance. Comme à chaque sortie d'un de ses jeux, l'éditeur nous propose une vidéo présentant les diverses fonctionnalités spécifiques à la version PC : support de la 4K, du HDR, du DLSS et du FSR (mais en version 1.0 moche et nulle), des écrans ultra-wide, pas de limite de framerate, possibilité de reconfigurer ses contrôles... C'est à chaque fois la même chose, et au final leurs jeux tournent toujours horriblement mal parce qu'ils utilisent tous de vieux moteurs fatigués qui n'ont cessé d'être bricolé au fil du temps. On vous dirait bien qu'on va vérifier si ça se confirme une fois de plus à la sortie du jeu mais pour ça il faudrait que l'on y joue, et absolument personne n'en a envie.