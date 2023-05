Six pattes et des boulettes, c’est la recette d'Hexapoda

On a beau savoir que les insectes constituent un maillon essentiel et fragile de la chaîne du vivant, il suffit d’avoir été confronté au moins une fois à une invasion de cafards, de puces ou de punaises de lit pour sentir monter en soi des tendances écocidaires. Heureusement, quelques jeux vidéo sont là et nous permettent d’évacuer cette rage sans pour autant dégainer les bombes insecticides. Avec des Mushihimesama ou des Insector X, le shmup n’est pas en reste, et à partir de demain on pourra aussi compter sur Hexapoda qui sort sur Steam et sur Switch.Dans les faits, Hexapoda est un shoot’em up tout ce qui a de plus minimaliste et il suffit de jeter un œil à la palette des couleurs utilisées pour s’en convaincre. Il est jouable jusqu’à quatre joueurs en simultané et propose trois niveaux de difficulté histoire de donner du grain à moudre aux débutants comme aux amateurs aguerris du genre. Le scénario tient en une idée simple : les humains doivent se réfugier sous la surface de la Terre et les lieux sont déjà occupés par de grosses bestioles mutantes. Si vous êtes curieux, vous pouvez lorgner du côté du mag de l’association MO5 qui en a déjà fait un petit test.Notez enfin que Hexapoda n’est pas l’œuvre d’un parfait inconnu, on le doit à The One Man Army Game Studio qui nous avait gratifiés du prometteur Overdriven Reloaded, déjà un shmup jouable jusqu’à quatre. Le studio ne revient toutefois pas de manière aussi solitaire que son nom pourrait le laisser penser, il a confié la partie musicale à Double Dragon, le groupe de Mr Garcin, et si on pouvait vous donner un seul conseil, tendez l’oreille en regardant les différents trailers du jeu, l’OST tabasse.