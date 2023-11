Silent Hill 2 : Bloober Team face aux "forceurs"

Inutile de vous dire à quel point tout le monde trépigne d'impatience en attendant le remake de Silent Hill 2 Bloober Team , aux commandes du projet et connu pour des jeux tels que les Layers of Fear ou >Oberver_ en a un peu ras-le-bol, et ils le font savoir de manière bienveillante sur X . En résumé, ils sont plus excités que des enfants dans une confiserie, le projet avance bien et en accord avec le planning, mais ils tiennent à rappeler que c'est aux pros de la com' chez les rentiers de Konami de justement gérer la communication autour du titre.On n'est pas certains que révéler l'état d'avancement du jeu convaincra les fans impatients de cesser de les harceler pour obtenir du nouveau. En tout cas, on souhaite bon courage à l'équipe pour le développement, car créer un jeu à partir d'un chef-d'œuvre n'est certainement pas chose aisée.