Sifu aura les Xbox et Steam pour disciples en mars 2023

« Le nouveau mode "Arènes" apporte 9 nouvelles cartes, proposant chacune de nouveaux défis à la difficulté variée... Sortir vainqueur de ces arènes débloquera progressivement un nouvel ensemble de modificateurs qui doublera le contenu du jeu actuel et apportera notamment des mouvements alternatifs à la palette de Kung Fu de notre personnage principal [...] Compléter les nouveaux défis d'arènes débloquera également de nouvelles astuces et de nouvelles tenues exclusives. ».

Sorti le 8 février de cette année sur PC, PS4 et PS5, puis le 8 novembre sur Switch, Sifu se faisait attendre sur Xbox One, Xbox Series et Steam. Mais l’injustice sera bientôt réparée, car le titre de Sloclap arrivera sur ces derniers supports en mars 2023. Plutôt bien accueilli par la critique comme les joueurs , le jeu avait comblé les attentes et tenu ses promesses, avec un système de combat efficace, une belle direction artistique, et un hommage aux performances physiques de nos seniors pour les moins habiles d'entre nous.Ce sera l'occasion pour le développeur français de déployer une grosse mise à jour Il faut dire que Sifu vient de recevoir sa troisième mise à jour majeure ce 8 décembre, le jeu continue d'avoir un suivi régulier, et l'on ne s'en plaindra pas bien au contraire.