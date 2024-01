Shapez 2, démo et des formes

Comme annoncé par les développeurs, la démo de ShapeZ 2 est sortie aujourd'hui sur Steam et propose selon leur dire 2 bonnes heures de jeu guidé, avant de basculer sur un mode libre, en attendant sa sortie officielle on early access un peu plus tard dans l'année (oui, les early access ont des démos maintenant).Le passage à la 3D est vraiment impeccable et celui-ci semble avoir encore poussé l'échelle de jeu un cran plus haut, proposant un univers entier à exploiter. En plus le jeu semble très fluide et propose toutes les facilités d'un jeu de ligne de production moderne avec blueprints, miroir des machines et auto-connection des convoyeurs à proximité de celles-ci. Bref, à tester pour tout fan de casse-tête à base de convoyeurs.