Serious Sam 4 se montre

Après quelques années d'absence, Serious Sam 4 revient sur le devant de la scène avec une bande-annonce et plein de vidéos de gameplay. Au menu : des nouveaux flingues, des nouveaux ennemis et un nouveau moteur capable d'afficher des milliers d'ennemis à l'écran. Au passage, le jeu a perdu son sous-titre (Planet Badass).Serious Sam 4 sera jouable à 4 en coop et sortira en Aout 2020 sur Steam et Stadia à $40. Pour fêter cela, l'intégralité de la saga est en méga-soldes sur Steam y compris les opus VR.