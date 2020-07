SEGA dévoile l'Astro City Mini

Après l’annonce de la Game Gear Micro et de sa taille ridiculement petite, SEGA vient d’annoncer une nouvelle machine réduite à l’échelle 1/6. Cette fois-ci, nous aurons droit à la borne d’arcade Astro City, sortie en 1993 !Pour l’instant réservée pour le japon, cette nouvelle mini console n’aura pas l’excellent écran Toshiba de l’époque, mais au moins tout le design qui a fait le succès de cette borne dans les salles d’arcade. Actuellement en précommande pour 12 800 yens (environ 105 euros) avec une sortie prévue pour décembre 2020, cette Astro City Mini fabriquée par Sega Toys sera livrée avec 36 jeux, dont pour l’instant Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe : The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action : Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone et Altered Beast. Une bonne liste qui grossira dans les jours à venir.Côté technique, la bête fera 130x170x170mm, et elle disposera d’un écran LCD de 3,97’’, d’un jostick avec une boule ronde et verte, de 6 boutons verts, de deux boutons jaunes pour les menus, d’hauts parleurs de qualité, mais aussi d’une sortie HDMI pour brancher ça sur un écran, d’un port micro USB pour la recharger et d’un port jack pour brancher un casque. On peut aussi noter deux ports USB pour brancher des manettes vendues séparément.Comme quoi, quand SEGA arrête de déconner, cela peut donner une petite borne ultra mignonne !