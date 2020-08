SDGQ 2020 : le récap'

Les Summer Games Done Quick 2020, c'est déjà fini. Les dons étaient en baisse comparé à l'édition 2019 (2,3 millions de dollars contre 3 millions pour l'année d'avant) mais vu le climat économique cela reste une sacrée prouesse. Et encore une fois, l'intégralité des dons va directement dans la poche de Médecins Sans Frontières. Votre facture Paypal indiquera "Médecins Sans Frontières USA" et pas "Games Done Quick LLC".Covid-19 oblige, le tout s'est tenu en ligne. Du coup il manquait parfois un peu d'ambiance mais grâce à la bonne humeur des commentateurs et des coureurs c'était toujours aussi fun à regarder. Il y a eu quelques soucis techniques mais dans l'ensemble tout s'est bien passé surtout pour un êvènement en direct où les participants étaient tous à des endroits différents ! C'était dynamique et bien présenté. Les éditeurs et constructeurs qui nous ont fourgué un faux-E3 fadasse devraient en prendre de la graine.Comme je bosse depuis chez moi, j'ai pu regarder un bon paquet de courses et voici celles que je recommande. N'hésitez pas à ajouter les votres. La liste complète se trouve ici Rendez-vous le 3 Janvier 2021 pour les Awesome Games Done Quick 2021 !