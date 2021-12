Scorn enfin daté

Deux nouvelles : la bonne, c'est que Scorn , le jeu d' ebb Software dont on dit que Giger serait revenu d'entre les morts pour apposer son seal of approval sur la direction artistique (et en vrai, il l'a peut-être même fait de son vivant tellement ce projet est en développement depuis des temps immémoriaux) a enfin une date de sortie. La mauvaise, c'est que celle-ci est fixée à octobre 2022. Vous pouvez vous rendormir donc, on ne manquera pas de vous réveiller dans un an - peut-être pour annoncer un nouveau report.