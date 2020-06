Sautez avec Jump Rose Challenge

Chez Nintendo , on a de la suite dans les idées et aucune peur de développer tout et n’importe quoi, quitte à partir en Game Jam. Du coup, pendant le confinement, certaines équipes sont passées sur d’autres projets, plus petits, plus intimistes. Un petit groupe de développeurs (on ne sait pas qui, ni même combien), s’est mis en tête de développer un petit jeu pour nous faire bouger, en attendant de se remettre sur Ring Fit Adventure Avec Jump Rose Challenge , pas besoin de matériels supplémentaire en plus des Joy-Con, puisque ceux-ci serviront à imaginer que l’on tient une corde à sauter dans les mains… Quant au reste du jeu : sauter. Le but étant assez simple, avec un challenge consistant à faire au moins 100 sauts par jour, pour aller taper bien plus haut (900 si je me souviens bien).Honnêtement, l’intérêt sportif est plus que limité, mais cela est déjà mieux que rien pour certaines personnes. Et puis, c’est disponible dès maintenant gratuitement sur l’eShop , jusqu’à la fin du mois de septembre. Par contre, vos voisins du dessous risquent de ne pas trop apprécier.