Satisfactory passe la 8e

Elle est enfin là, la 8e mise à jour de Satisfactory . Après des mois à nous l'avoir annoncée et repoussée, elle est arrivée entre nos mains ce mercredi. Il faut dire que Coffee Stain a finalement décidé de basculer de l'UE4 à l'UE5, ce qui visiblement n'a pas été sans mal. Le résultat en valait la peine en tous cas et l'exploitation des technologies d'Epic comme Lumen, le World Partitionning System, le Chaos Engine, le TSR (version Epic du FSR d'AMD) et même un peu de Nanite donne au jeu une toute autre apparence avec des décors détaillés à perte de vue et des éclairages de qualité. Plus qu'à peaufiner tout ça dans les prochaines mises à jour mineures pour limiter les baisses de framerate et ce sera parfait.Lumen, qui est activable mais non activé par défaut car aucun équilibrage n'a été fait par les devs pour son utilisation, apporte presque une composante au jeu. En effet, les zones sans lumière directe étant si sombres (il manque limite un peu de lumière ambiante, ou un rebond pour cette première implémentation), on en vient à jouer avec la lumière pour éclairer là un passage sous-terrain devenu obscur, ici une usine fermée et peu ou pas éclairée jusque là.On se fait donc plaisir à rajouter baies vitrées et toits panoramiques pour admirer le soleil chatoyant illuminer les lieux le jour et des panneaux lumineux qui deviennent de vrais surfaces émettrices et qui vont donner une lumière intense mais fidèlement propagée débouchant les locaux sombres et enfermés.Bref, l'apport est tout autant esthétique que ludique et il est à souhaiter que plus de jeux UE4 feront la bascule à leur tour.Ci-dessous : quelques captures d'écran sans, puis avec Lumen activé, prises par votre serviteur.