Satisfactory en remet une couche

Aujourd'hui était un bon jour pour les aventuriers constructeurs car aujourd'hui avait lieu la sortie de la 5e mise à jour de Satisfactory . C'est au terme de 4 heures de stream que les petits gars de Coffee Stain Studios ont enfin révélé tous les ajouts de cette version et comme d'habitude ils n'ont pas déçu en rajoutant de nombreuses améliorations d'ergonomie, de nouveaux éléments de construction, des panneaux personnalisables, des signaux pour les lignes de trains, de nouveaux outils de peintures et de modification des matériaux. Bref, c'est la fête.On vous colle ci-dessous le patch-note peu orthodoxe mais propre aux 2 community managers du jeu qui font partager chaque semaine l'évolution du jeu. (PS : ajouter la possibilité de jouer au golf dans le jeu était une des plus grande demande des joueurs avec les serveurs dédiés. Si vous vous demandez pourquoi, comme toujours c'est la faute à un bug et c'est devenu un même ).