Satisfactory arrive en bout de chaîne

Voilà, c'est annoncé, après 5 ans d'early access, Satisfactory va enfin sortir en 1.0. Les suédois de Coffee Stain Studios viennent en effet de dévoiler via une de ces petites vidéos pseudo-rigolotes dont ils ont le secret qu'il n'y aura pas d'Update 9 contrairement aux rumeurs mais que le jeu sortira directement en 1.0 cette année. Pas de date pour le moment, mais il y aura une béta fermée à laquelle tout un chacun peut d'ores et déjà s'inscrire , pour espérer faire partie des sélectionnés et enfin découvrir où vont tous ces trucs qu'on envoit dans l'ascenceur spatial.