Ca y est, on a enfin la date de sortie de l'accès anticipé de Satisfactory et donc de sortie tout court de sa v1.0 et ce sera le 10 septembre de cette année. Plus que 2 mois donc à attendre pour découvrir ce que les joyeux drilles de Coffee Stain Studios nous ont préparé concernant l'histoire générale du titre qui a toujours été cachée pendant l'accès anticipé, ainsi que les nouveaux objets de haut niveau qu'il faudra fabriquer pour en voir la fin.