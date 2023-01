Sam & Max : bientôt un remaster de la troisième saison

Skunkape ne chôme pas. Ces anciens de Telltale ont sorti en décembre 2020 un remaster de ​Sam & Max Save the World , la première saison du jeu épisodique de Telltale. Un an après, il ont sorti un remaster de Sam & Max Beyond Time and Space , la deuxième saison. Comme ils n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin, ils bossent désormais sur un remaster de la troisième saison, The Devil’s Playhouse.ll devrait sortir courant 2023 sur PC, Xbox, Playstation et Switch. C'est définitivement la plus bizarre des trois mais on s'était bien amusé à l'époque. Comme les autres, ce remaster bénéficiera de nouveaux graphismes et de musiques/bruitages remasterisés afin d'en profiter pleinement sur les bécanes modernes y compris le Steam Deck vu que les deux premières saisons sont "verified" sur la bécane.J'espère secrètement que Skunkape compte acquérir les droits de Strong Bad's Cool Game for Attractive People afin de proposer aussi un remaster.